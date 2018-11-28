بعد خرقها بيانات المتعاملين.. غرامة مليونية على ” أوبر “

لندن(صدى):

قامت السلطات البريطانية والهولندية بفرض غرامة مليونية على شركة ” أوبر ” لخدمات نقل الركاب؛ وذلك بسبب خرقها بيانات المتعاملين.

وعن ذلك، كشف مكتب مفوض المعلومات البريطاني فرض غرامة بقيمة 385 ألف جنيه إسترليني ” 492 ألف دولار ” ضد شركة خدمات نقل الركاب.

حيث فرضت هيئة حماية البيانات الهولندية عقوبة مالية بقيمة 600 ألف يورو ” 680 ألف دولار ” لنفس الحادث.

تجدر الإشارة إلى ان خرق البيانات حصل عام 2016، وأثر على ملايين الركاب؛ وهو الأمر الذي أدى إلى فرض غرامة بقيمة 1.17 مليون دولار أميركي على أوبر.

يُذكر أن ” أوبر ” تعرضت لانتقادات كثيرة بسبب عدم نجاحها في حماية المعلومات الشخصية للعملاء؛ وذلك خلال الهجوم السيبراني الذي تعرضت له في شهري أكتوبر ونوفمبر من عام 2016.