دراسة تكشف أضرار تناول كبد الحيوان والأسماك
قال خبير التغذية الهندي شاندر اشيكار، إن تساقط الشعر والإصابة بالصلع، يمكن أن يحدث بسبب تناول الكثير من الكبدة، والأسماك الغنية بالزيوت.
وأوضح شاندر، أن اتباع نظام غذائي متوازن أمر حاسم عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على صحة الشعر، وأن الأشخاص الذين لديهم كميات زائدة من فيتامين A هم أكثر عرضة لتساقط الشعر.
ولفت شاندر، إلى أن الإكثار من تناول أغذية معينة غنية بفيتامين A مثل منتجات الكبد الحيوانية والأسماك، يزيد من احتمال الإصابة بالصلع المبكر لما يحتويه هذا الفيتامين من سمية عالية إن تم تناوله بجرعات كبيرة.
وحول تأثير فيتامين A السلبي على الشعر، أوضح شاندر أن الجريبات الشعرية تصل إلى ذروة نموها بشكل أسرع بفضل تناول الكثير من فيتامين A الذي يدعم استنساخ الخلايا في بصيلات الشعر، الأمر الذي يؤدي إلى موتها وسقوطها.
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 11686 ] نشر منذ 2 ساعتين
الكبده☺😘السمك😷😁الله يديم النعم❤
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 5972 ] نشر منذ 2 ساعتين
الاعتدال في كل شي مطلوب-واعتقد ان فوائد الاسماك معروفه لدى الجميع ودول مثل اندنوسيا وماليزيا وسنقافوره ثلثي طعامهم اسماك ان لم يكن كله-ولا فيه احسن من شعورهم وصحتهم-لكن بيئه السمك والحيوان المتربي فيها اعتقد لها دور في سلامة لحمه-
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 4750 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يستر بس
كجمغلو[ عدد التعليقات: 11832 ] نشر منذ 2 ساعتين
خلو دراساتكم لكم
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 59191 ] نشر منذ 1 ساعة
كلام لا اصدق به بتاتاً البته ,,
ابو عمار[ عدد التعليقات: 21539 ] نشر منذ 1 ساعة
ما عنده سالفه الهندي
يمكن هو من اللي يسمونهم نباتي لا يأكل اللحوم فمن القهر جاب هذا الاكتشاف الخرطي
اللهو البريء[ عدد التعليقات: 571 ] نشر منذ 47 دقيقة
اكيد هذا الدكتر من اكلة النبات…
الا الكبد تكفى لاتقعد تقول فيها وفيها..
وبرضو السمك مع اننا لسنا بحريين .فبئتنا جبلية بس احيان نأكل السمك.
وتونة المراعي ..حقت العزابية والعزبات .والطلعات تجنن..مانستغني عنها..😂😂
اللهو البريء[ عدد التعليقات: 571 ] نشر منذ 45 دقيقة
😂😂😂يا جنوبية الله يديم الرز .خففي انفداك..،🏃🏃