دراسة تكشف أضرار تناول كبد الحيوان والأسماك

نيودلهي(صدى):

قال خبير التغذية الهندي شاندر اشيكار، إن تساقط الشعر والإصابة بالصلع، يمكن أن يحدث بسبب تناول الكثير من الكبدة، والأسماك الغنية بالزيوت.

وأوضح شاندر، أن اتباع نظام غذائي متوازن أمر حاسم عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على صحة الشعر، وأن الأشخاص الذين لديهم كميات زائدة من فيتامين A هم أكثر عرضة لتساقط الشعر.

ولفت شاندر، إلى أن الإكثار من تناول أغذية معينة غنية بفيتامين A مثل منتجات الكبد الحيوانية والأسماك، يزيد من احتمال الإصابة بالصلع المبكر لما يحتويه هذا الفيتامين من سمية عالية إن تم تناوله بجرعات كبيرة.

وحول تأثير فيتامين A السلبي على الشعر، أوضح شاندر أن الجريبات الشعرية تصل إلى ذروة نموها بشكل أسرع بفضل تناول الكثير من فيتامين A الذي يدعم استنساخ الخلايا في بصيلات الشعر، الأمر الذي يؤدي إلى موتها وسقوطها.