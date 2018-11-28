  • الأربعاء 28

    نوفمبر

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. صورة لـ ” أسدين ” يضحكان تثير ضجة على الإنترنت

صورة لـ ” أسدين ” يضحكان تثير ضجة على الإنترنت

صورة لـ ” أسدين ” يضحكان تثير ضجة على الإنترنت
نيروبي(صدى):

تسببت صورة نادرة لأسدين في ضجة كبيرة على وسائل التواصل الإجتماعي بعد أن بدا الأسدين وهما يضحكان بملامح واضحة لهما لم تظهر من قبل .

وكانت كاميرا مصممة الملابس روز فليمنج البالغة من العمر 49 عامًا، قد إلتقطت هذا المشهد الخيالي أثناء أول رحلة سفاري لها في كينيا بمحمية ماساي مارا في كينيا.

وقالت فليمنج في تصريح لا “لقد بدا الأمر رائعا للغاية.. لم أر مثل هذا السلوك من قبل ولا حتى على قناة ناشونال جيوجرافيك.. لقد كنا نشاهد الأسدين وهما يمارسان هذا السلوك لأكثر من ساعة .


9 تعليقات

[ عدد التعليقات: 4750 ] نشر منذ 2 ساعتين

ههههههههههههه يطلع منك سبحان الله

[ عدد التعليقات: 93 ] نشر منذ 2 ساعتين

تذكروووو ايام العزوبية

[ عدد التعليقات: 11832 ] نشر منذ 2 ساعتين

أكيد سمعو نكتة خالد البلطان عن المخالب

[ عدد التعليقات: 6033 ] نشر منذ 1 ساعة

سبحان الله *
*
يمكن طايحن ههههههههههههههههههههههههههه

[ عدد التعليقات: 59191 ] نشر منذ 1 ساعة

ههههههههههههههههههه ,,

,, سبحان الله ..

,, بس لا اظن انهما يضحكان ، بل يمكن هناك سبب آخر ,,

[ عدد التعليقات: 5972 ] نشر منذ 1 ساعة

اذا رايت انياب الليث بارزةً -فلا تعتقدن ان الليث يبتسم

[ عدد التعليقات: 21539 ] نشر منذ 1 ساعة

يمكن يضحكون عليها
هذا مجرد تثاوب الاسد فطبيعي يقتح فمه

[ عدد التعليقات: 135 ] نشر منذ 44 دقيقة

إزا كشر الأسدو …أوعى تفكره انه يدحكوا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *