صورة لـ ” أسدين ” يضحكان تثير ضجة على الإنترنت
تسببت صورة نادرة لأسدين في ضجة كبيرة على وسائل التواصل الإجتماعي بعد أن بدا الأسدين وهما يضحكان بملامح واضحة لهما لم تظهر من قبل .
وكانت كاميرا مصممة الملابس روز فليمنج البالغة من العمر 49 عامًا، قد إلتقطت هذا المشهد الخيالي أثناء أول رحلة سفاري لها في كينيا بمحمية ماساي مارا في كينيا.
وقالت فليمنج في تصريح لا “لقد بدا الأمر رائعا للغاية.. لم أر مثل هذا السلوك من قبل ولا حتى على قناة ناشونال جيوجرافيك.. لقد كنا نشاهد الأسدين وهما يمارسان هذا السلوك لأكثر من ساعة .
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 4750 ] نشر منذ 2 ساعتين
ههههههههههههه يطلع منك سبحان الله
فايز المقيبل[ عدد التعليقات: 93 ] نشر منذ 2 ساعتين
تذكروووو ايام العزوبية
فايز المقيبل[ عدد التعليقات: 93 ] نشر منذ 2 ساعتين
تذكرووو ايام العزوبية
كجمغلو[ عدد التعليقات: 11832 ] نشر منذ 2 ساعتين
أكيد سمعو نكتة خالد البلطان عن المخالب
رااايق[ عدد التعليقات: 6033 ] نشر منذ 1 ساعة
سبحان الله *
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يمكن طايحن ههههههههههههههههههههههههههه
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 59191 ] نشر منذ 1 ساعة
ههههههههههههههههههه ,,
,, سبحان الله ..
,, بس لا اظن انهما يضحكان ، بل يمكن هناك سبب آخر ,,
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 5972 ] نشر منذ 1 ساعة
اذا رايت انياب الليث بارزةً -فلا تعتقدن ان الليث يبتسم
ابو عمار[ عدد التعليقات: 21539 ] نشر منذ 1 ساعة
يمكن يضحكون عليها
هذا مجرد تثاوب الاسد فطبيعي يقتح فمه
متحت اخو حماده[ عدد التعليقات: 135 ] نشر منذ 44 دقيقة
إزا كشر الأسدو …أوعى تفكره انه يدحكوا