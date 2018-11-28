جريمة بشعة.. مراهق يقتل فتاة ويغتصب جثتها
شهدت محكمة الجنايات في دولة ليتوانيا قضية مثيرة للإشمئزاز تمثلت في جريمة بشعة لمراهق ” 16 عام ” متهم بقتل تلميذة تصغره بعامين ، وإغتصابها وهي جثة هامدة .
ووفقاً لصحيفة “ديلي ميل ” البريطانية فإن جثة الفتاه “فيكتوريا سوكولوفا” تم العثور عليه في وست بارك وولفرهامبتون من هذا العام، وذلك على بعد ياردات فقط من منزل أسرتها .
وعلى الرغم من ذلك نفي المراهق التهم الموجهه إليه، إلا أن يئة المحلفين تستمع إلى إلى أدلة إدانته من عدد من الأشخاص منهم والدة الفتاة ووالدها وأصدقاؤها، كما تنتظر أدلة الحمض النووي.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 21539 ] نشر منذ 2 ساعتين
اغتصب جثتها الحقير
هذا مزاج ونفسيه الخنازير لعنة الله عليه
هزيم[ عدد التعليقات: 429 ] نشر منذ 2 ساعتين
قرفففففففففففففففففففففففففففففف.
اغتصاب .
لا وهي ميته بعد.
هذا مجمع وساخه على جرائم.
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 5971 ] نشر منذ 2 ساعتين
اذا ذهب العقل بأي مؤثر فصاحبه الحيوان افضل منه
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 59190 ] نشر منذ 1 ساعة
الحمد لله على نعمة الإسلام ,,