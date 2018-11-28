جريمة بشعة.. مراهق يقتل فتاة ويغتصب جثتها

لندن(صدى):

شهدت محكمة الجنايات في دولة ليتوانيا قضية مثيرة للإشمئزاز تمثلت في جريمة بشعة لمراهق ” 16 عام ” متهم بقتل تلميذة تصغره بعامين ، وإغتصابها وهي جثة هامدة .

ووفقاً لصحيفة “ديلي ميل ” البريطانية فإن جثة الفتاه “فيكتوريا سوكولوفا” تم العثور عليه في وست بارك وولفرهامبتون من هذا العام، وذلك على بعد ياردات فقط من منزل أسرتها .

وعلى الرغم من ذلك نفي المراهق التهم الموجهه إليه، إلا أن يئة المحلفين تستمع إلى إلى أدلة إدانته من عدد من الأشخاص منهم والدة الفتاة ووالدها وأصدقاؤها، كما تنتظر أدلة الحمض النووي.