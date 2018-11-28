استخدامات جمالية للبيض بجانب فوائده الغذائية

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

كشف خبراء في التغذية عن عدد من الاستخدامات الجمالية للبيض بجانب فوائده الغذائية على صحة الإنسان ، مٌشيرين إنه يمنح السيدات بشرة نضرة ومشرقة .

ومن أهم استخدامات البيض الجمالية للنساء :

– تحفيز نمر الشعر

– إصلاح الشعر التالف

– قناع للتقشير

– شد الجلد المتوهل

– إزالة حب الشباب

– علاج الانتفاخات تحت العينين

– إزالة شعر الوجه الغير مرغوب به

– ترطيب وتغذية البشرة