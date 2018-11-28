استخدامات جمالية للبيض بجانب فوائده الغذائية
كشف خبراء في التغذية عن عدد من الاستخدامات الجمالية للبيض بجانب فوائده الغذائية على صحة الإنسان ، مٌشيرين إنه يمنح السيدات بشرة نضرة ومشرقة .
ومن أهم استخدامات البيض الجمالية للنساء :
– تحفيز نمر الشعر
– إصلاح الشعر التالف
– قناع للتقشير
– شد الجلد المتوهل
– إزالة حب الشباب
– علاج الانتفاخات تحت العينين
– إزالة شعر الوجه الغير مرغوب به
– ترطيب وتغذية البشرة
ابو عمار[ عدد التعليقات: 21539 ] نشر منذ 2 ساعتين
سبق وجربت صفار البيص وفعلا اوقف تساقط الشعر عندي قبل الوصول الى حالة الصلع
M-512🐧[ عدد التعليقات: 1092 ] نشر منذ 22 دقيقة
نعم صفار البيض البلدي افضل شئ لانه طبعي وفيه خلطة انا قد جربتها توقف تساقط الشعر وتقويه وهي توضع كل اسبوع او بعد اسبوعين وهي يخلط صفار البيض مع ملعقة مايونيز مع ربع ملعقة زيت زيتون ثم توضع على الشعر وتترك لمدة ساعة ثم تغسل باالماء الدافئ ثم يوضع شامبوا ويغسل الشعر بعد ثم تضع زيت جوز الهند وتدلك شعرك وصدقني راح تجد راحة ممتازة وهي قد تنجح مع بعض الناس وبعضهم ماتنجح مااضمنها لكن اقول انشاءالله.
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 5972 ] نشر منذ 11 دقيقة
المشكله البيض البلدي وين تحصله تجده بعد بحث او يحتاج مشوار –