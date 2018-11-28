” العمل ” تعاقب مسؤول قيادي بفرع جازان وتحيله إلى ” الرقابة “
قرر وزير العمل أحمد بن سليمان الراجحي معاقبة مسئول قيادي بالوزارة تورط في مخالفات إدارية ، وإحالته إلى هيئة الرقابة والتحقيق وإلغاء اللجنة الغير قانونية التي شكلها ،وذلك بناءً على مرئيات تم التحقيق فيها .
وكشفت التحقيقات أن مسئول الوزارة بمنطقة جازان قام بمخالفات إدارية، منها: تكليف موظفين خارج الصلاحيات، وتشكيل لجنة غير نظامية، والقيام بعمل غيره، إضافة إلى تسلُّم بدل لوظيفة ذات طابع مختلف لواقع عمله المكلف به .
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 5971 ] نشر منذ 3 ساعات
المخالف يستاهل العقاب
بندر الحربي[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 1 ساعة
ندعوا معالي الوزير الى النظر في موضوع المساواة في التقاعد المبكر مابين القطاع الحكومي والخاص .. لايعقل ان يكون الفرق خمس سنوات ونتمنى المساواة ( 20 سنة خدمة ) .