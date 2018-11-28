” العمل ” تعاقب مسؤول قيادي بفرع جازان وتحيله إلى ” الرقابة “

عادل الحربي(صدى):

قرر وزير العمل أحمد بن سليمان الراجحي معاقبة مسئول قيادي بالوزارة تورط في مخالفات إدارية ، وإحالته إلى هيئة الرقابة والتحقيق وإلغاء اللجنة الغير قانونية التي شكلها ،وذلك بناءً على مرئيات تم التحقيق فيها .

وكشفت التحقيقات أن مسئول الوزارة بمنطقة جازان قام بمخالفات إدارية، منها: تكليف موظفين خارج الصلاحيات، وتشكيل لجنة غير نظامية، والقيام بعمل غيره، إضافة إلى تسلُّم بدل لوظيفة ذات طابع مختلف لواقع عمله المكلف به .