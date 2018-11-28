هذه العادات تضر بالكليتين

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

تُعد ” الكلى ” من أهم الأعضاء الداخلية في جسم الإنسان، حيث تقوم بإزالة السموم الموجودة في دم الإنسان، كما أنّها تلعب دورًا هامًا في عملية التحكم في حجم السوائل الموجودة في الجسم وكميّة الأملاح؛ لذا وفي هذا السياق سنستعرض أبرز العادات التي قد يمكن أن تلحق الضرر بالكلى.

– تناول الكثير من الملح

عندما يحتوي النظام الغذائي على الكثير من الملح تعجز الكلى على تصفية الكثير من السوائل؛ ويؤدي ذلك إلى ارتفاع ضغط الدم وهو عامل خطير لأمراض الكلى.

– شرب الصودا

وجد الباحثون أن أكثر من 10% من المجموعة الذين تناولوا اثنين من المشروبات الغازية يوميًا تطور مستوى البروتينات في البول عندهم بشكل غير طبيعي، حيث يُعد ذلك عاملاً خطيرًا للإصابة بمرض الكلى.

– التدخين

يساهم التدخين في تراكم الترسبات وتصلب الشرايين ويزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، ويمكن لتصلب الشرايين أن يحدّ من تدفق الدم إلى الكلى، كما أن النيكوتين في السجائر يرفع ضغط الدم مما يؤدي إلى تفاقم أمراض الكلى.