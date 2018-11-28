هذه العادات تضر بالكليتين
تُعد ” الكلى ” من أهم الأعضاء الداخلية في جسم الإنسان، حيث تقوم بإزالة السموم الموجودة في دم الإنسان، كما أنّها تلعب دورًا هامًا في عملية التحكم في حجم السوائل الموجودة في الجسم وكميّة الأملاح؛ لذا وفي هذا السياق سنستعرض أبرز العادات التي قد يمكن أن تلحق الضرر بالكلى.
– تناول الكثير من الملح
عندما يحتوي النظام الغذائي على الكثير من الملح تعجز الكلى على تصفية الكثير من السوائل؛ ويؤدي ذلك إلى ارتفاع ضغط الدم وهو عامل خطير لأمراض الكلى.
– شرب الصودا
وجد الباحثون أن أكثر من 10% من المجموعة الذين تناولوا اثنين من المشروبات الغازية يوميًا تطور مستوى البروتينات في البول عندهم بشكل غير طبيعي، حيث يُعد ذلك عاملاً خطيرًا للإصابة بمرض الكلى.
– التدخين
يساهم التدخين في تراكم الترسبات وتصلب الشرايين ويزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، ويمكن لتصلب الشرايين أن يحدّ من تدفق الدم إلى الكلى، كما أن النيكوتين في السجائر يرفع ضغط الدم مما يؤدي إلى تفاقم أمراض الكلى.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 21539 ] نشر منذ 2 ساعتين
المفروض ان يكثر الانسان من شرب الماء لغسيل الكلى من بقية السوائل الملونه وازالة الشوائب
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 5972 ] نشر منذ 2 ساعتين
ولا اخس من العاده الاخيره الوارده في الخبر-خراب للجسم كله ودمار للشكل وتلف للمال-
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 59191 ] نشر منذ 1 ساعة
كلام مهم جداً ,,
M-512🐧[ عدد التعليقات: 1092 ] نشر منذ 29 دقيقة
نعم اتفق معك ياتعليق 2 ، ألي يبغى ينظف كليتيه تنظيف ممتاز اشرب عصير ليمون دافئ الصبح على الريق بدون سكر طبعا وبعده اشرب ماء وصدقني راح تحس براحة ممتازة هذا ينظف الكلى ويجعلها تتمتع بصحة وقوة لكن لاتشرب يوميا باالاسبوع مرتين فقط إذآ انت تحس بعض الاحيان بتعب زائد اشرب حلبة دافئة انا عن نفسي مدمن عليها لأنها جدا ممتازة.