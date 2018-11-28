” الصحة ” تكشف السبب وراء إثارة الرعب في قضية ” اللقاحات والأمصال “

علي القحطاني(صدى):

أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة مشعل الربيعان، أن عدم توافر المعلومات، وراء إثارة الرعب في نفوس الناس إثر بعض الأزمات الإعلامية التي واجهتها الوزارة ومنها قضية ” اللقاحات والأمصال “.

وأشار الربيعان أن عدم التأكد من المعلومة أو صعوبة الوصول للشخص المعني، ما يعطي مجالا للشائعات، مبينا أن المهم فوق كل ذلك هو توضيح الحقائق وكيفية إدارة الأزمات.

وتابع أن بعض المتحدثين ” يلمّع ” جهته الحكومية، مضيفا: ” نحن معه إذا كانت هناك أرقام وحقائق تدعم حديثه “.

وحول حسابات مواقع التواصل الخاصة بالمتحدثين، قال الربيعان: ” عندما عُينت متحدثا رسميا في وزارة الصحة حذفت تغريدات عديدة، منها تغريدات خاصة بناديي الهلال والنصر “.