تحديثات جديدة بـ ” واتساب ” تغير اللعبة بصورة غير مسبوقة

واشنطن(صدى):

أكدت تقارير صحفية، على طرح تحديثات جديدة في تطبيق التراسل الفوري الأشهر ” واتساب “، ستغير اللعبة بالنسبة لتطبيقات الدردشة بصورة غير مسبوقة؛ حيث ستتضمن تغييرًا كبيرًا في طريقة عرض الرسائل الصوتية.

ويحمل التحديث الجديد اسم ” الرسائل الصوتية المتتابعة ” ، والتي تسمح لمستخدمي التطبيق بتشغيل الرسائل الصوتية بصورة متعاقبة من دون الحاجة إلى النقر على كل رسالة على حدة؛ فيما ستجعل الاتصال الجماعي أسهل بصورة كبيرة.

وأشارت التقارير، إلى أنه لن تحتاج الوسيلة الجديدة للاتصال الجماعي على ” واتساب ” إلا الاتصال بصديقك في أول مرة، ثم بعد ذلك تضيف الآخرين، بكل سهولة ويسر؛ كما يمكن الضغط على زر جديد تم إضافته يدعى ” استدعاء جماعي ” والذي يمكن المستخدم من إمكانية إضافة 3 من أصدقائه إلى مكالمة جماعية.