جمرك ميناء جدة يستعد لبيع 42 سبيكة ذهب

نايف السالم(صدى):

صرح مصدر مسؤول بجمرك ميناء جدة الإسلامي، بأن جمرك ميناء جدة يستعد لبيع سبائك ذهب أوزانها نحو 54 كيلوجرامًا، حيث سيتم بيع 42 سبيكة وزنها نحو 47 كيلوجرامًا، فيما سيتم بيع 3 سبائك وزنها نحو 7 كيلوجرامات.

وعن ذلك، كشفت الهيئة أنه سيتم بيع السبائك في الـ 9 من شهر ديسمبر القادم، حيث ألزمت الراغبين في الدخول بهذا المزاد بدفع مبلغ تأمين إلزامي قدره 5 آلاف ريال لكل من يرغب دخول المزاد.

حيث سيتم إرجاعه في حال عدم الشراء، واشترطت الهيئة إخراج البضائع من الجمرك بصفة عاجلة بعد رسو المزاد، ودفع كامل القيمة نقدًا أو بشيك مصدق باسم مدير عام الجمارك، مع دفع عمولة السعي وقدرها 2.5% علاوة على قيمة البيع.

كما اشترطت الهيئة على المشتري إخراج البضاعة المباعة خلال 5 أيام، وسيتم احتساب أرضيات في حال تجاوز المدة المسموح بها، ومن ثم عرضها مرة أخرى، مشيرة إلى أنها لن تتحمل أي مسؤولية عن العطل أو الضرر الذي يلحق بالبضائع التي تقوم ببيعها.