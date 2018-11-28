الكشف عن دور الملك عبدالعزيز في تحرير تونس

علي القحطاني(صدى):

قال الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، إن الملك عبدالعزيز رحمه الله كان له دور بارز في حصول تونس على استقلالها، وساهم بشكل فعال في السياسة التونسية الحالية، لافتا إلى الملك عبدالعزيز قدم الدعم المالي لبورقيبة لتسليح المقاومة التونسية ضد الاستعمار، فضلاً عن الدعم الاستراتيجي، ونصحه باتباع سياسة الكر والفر من أجل إرهاق فرنسا والقدرة على الاستمرار في مواجهتها.

وأضاف السبسي خلال حواره مع قناة العربية أن الزعيم التونسي وأول رئيس للجمهورية الحبيب بورقيبة زار المملكة في عام 1951 وقابل حينها الملك عبدالعزيز في لقاء تاريخي، ودار الحوار بينهما حول كيفية تخليص تونس من الاستعمار الفرنسي.

وساند الملك المؤسس سياسة المراحل التي جاء بها الرئيس بورقيبة، لأجل تحقيق الهدف المنشود وتحرير تونس والعمل على استقرارها.

وتابع أن الملك عبد العزيز قال لبورقيبة كلمة خالدة: “لا تفعل مثل بقية العرب، يتجاهلون الخلافات ثم ينهزموا، امش بتؤدة، والعبرة بالخواتيم”.