تخلصي من الاكتئاب بـ 3 عادات حياتية

متابعة ـ اميرة خالد(صدى):

قال الدكتور أحمد فهمي استشاري الطب النفسي ، أنه دائما يقترن قدوم الشتاء، بالميل للحزن والاكتئاب لدى السيدات ، مع الشعور شبه المستمر بالكسل والخمول، وعدم الرغبة في العمل أو الخروج، مما قد يُصيب بعضهن بالاكتئاب.

ويؤكد دكتور أحمد ، أن هناك ثلاث طرق يمكن أن تساعد السيدات في مواجهة الاكتئاب ، وهي :

التمارين الرياضية

كثيرا ما تهتم النساء بالرياضة لخفض الوزن، في حين أن ممارسة الرياضة معززة للمزاج، ومحسنة للصحة، وتفرغ الشحنات السلبية التي تملأ أجسادنا بالاكتئاب والخمول والكسل.

الأكل الصحي

اتباع نظام غذائي صحي هو وسيلة رائعة لتحسين حالتك المزاجية، فالحصول على جميع الفيتامينات والمواد المغذية، التي تحتاجين إليها تساعدك على الشعور بشكل أفضل.

تفريغ الشحنات السلبية

تعبيرك عن نفسك بأي وسيلة تفضليها سواء بالكتابة، أو بالرسم، أو حتى بالطبخ، يفرغ الشحنات السلبية، لذلك لتحتفظ بأوراق تكتب وتخرجي فيها مشاكلك، أو حتى عبري بالرسم فيها، فهو وسيلة رائعة لإبعاد مشاعر الاكتئاب عنك.