ضوابط التأنيث والتوطين في الأسواق المفتوحة والمغلقة والمحل القائم بذاته

عادل الحربي (صدى):

أصدرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، قرارًا بتطبيق ضوابط التأنيث والتوطين في الأسواق المفتوحة والأسواق المغلقة والمحل القائم بذاته؛ حيث يُقصر العمل في المنشآت أو الأقسام المخصصة لأنشطة الملابس النسائية الداخلية وأدوات التجميل على العاملات السعوديات.

وأوضحت أن صاحب العمل غير ملزم بتوظيف العاملات السعوديات في أقسام الخدمة الذاتية في الصيدليات والسوبر ماركت والهايبر ماركت التي تقدم ضمن سلعتها أحد أنشطة المستلزمات النسائية التالية ” الملابس النسائية الداخلية – أدوات التجميل ” .

وفي السياق نفسه، أشارت إلى إنه يقصر العمل في المنشآت والأقسام على العاملين السعوديين أو العاملات السعوديات في أنشطة المستلزمات النسائية التالية: فساتين السهرة، فساتين العرائس، العباءات النسائية، الإكسسوارات، العطور، مستلزمات رعاية الأمومة، الجلابيات، الأحذية، الحقائب، الجوارب، الملابس الجاهزة، الأقمشة.

وعلى جانب آخر، أكدت على إمكانية الاستعانة بالعاملين غير السعوديين في مجال النظافة والتحميل والتنزيل من وإلى المحال، وليس ترتيب المحال، فضلًا عن منع تشغيل النساء قبل الساعة التاسعة صباحًا وبعد الساعة الحادية عشر ليلًا ما عدا فيما نص عليها القرار الوزاري المتعلق بالتنظيم الموحد لبيئة عمل المرأة.