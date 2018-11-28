نانسي عجرم تطلب من جمهورها المساعدة في اختيار اسم طفلتها الثالثة

بيروت(صدى):

شاركت النجمة اللبنانية نانسي عجرم جمهورها عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام” صورة لملابس باللون الزهري لطفلتها الثالثة، كما تفاعل رواد التواصل الاجتماعي بكتابة أسماء لفتيات.

وعقبت نانسي على الصورة طالبة المساعدة من متابعيها لاختيار الاسم المناسب لطفلتها، قائلة:” في عالم مليء بالأسماء الجميلة، أنا ضائعة تماماً في اختيار اسم لأميرتي”.