نانسي عجرم تطلب من جمهورها المساعدة في اختيار اسم طفلتها الثالثة
شاركت النجمة اللبنانية نانسي عجرم جمهورها عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام” صورة لملابس باللون الزهري لطفلتها الثالثة، كما تفاعل رواد التواصل الاجتماعي بكتابة أسماء لفتيات.
وعقبت نانسي على الصورة طالبة المساعدة من متابعيها لاختيار الاسم المناسب لطفلتها، قائلة:” في عالم مليء بالأسماء الجميلة، أنا ضائعة تماماً في اختيار اسم لأميرتي”.
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 5972 ] نشر منذ 3 ساعات
عجرومه -اعتقد اسم مناسب
هزيم[ عدد التعليقات: 429 ] نشر منذ 2 ساعتين
ايه
سميها ( ديابلو)
وشوفي معاته بالايطالي وراح تفرحين.
هلالي عسل[ عدد التعليقات: 440 ] نشر منذ 32 دقيقة
سميها رفعه , عشان تطلع طقاقه ,,