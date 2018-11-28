تحذيرات من ” مدني مكة ” بسبب الأمطار والسيول

نايف السالم(صدى):

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة إلى اخذ الحيطة والحذر عند هطول الأمطار وجريان الأودية والشعاب بالسيول حيث يتوقع هطول امطار على معظم اجزاء منطقة مكة المكرمة بدءً من هذا اليوم الاربعاء الموافق ١٩ / ٣ /١٤٤٠ هـ بحسب ما ورد من هيئة الارصاد وحماية البيئة .

وبحسب نائب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة المقدم محمد بن عثمان القرني الذي دعا الجميع إلى متابعة تقارير الأحوال الجوية وتقلبات الطقس المستمرة وما يصدر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تجنباً للتعرض للمخاطر المختلفة وكذلك متابعة تعليمات الدفاع المدني التي تصدر في حينه.

وأهابت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة بالجميع الالتزام بتعليمات السلامة وتكرر النصح بالابتعاد عن الاجسام المتحركة عند نشاط الرياح وعدم التهور والمغامرة بالدخول في الأماكن الخطرة ومناطق جريان السيول أو محاولة تجاوز السيول والبقاء في اقرب منطقة أمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الاطفال وعدم تركهم بمفردهم متمنين السلامة للجميع.