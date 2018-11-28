بعد احتلالها منصة ” إنستجرام ” .. رونالدو يتفوق على سيلينا جوميز

روما(صدى):

أزاح مهاجم يوفتنوس الإيطالي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الفنانة الأمريكية الحسناء سيلينا جوميز عن عرشها في ” مملكة إنستجرام ” .

حيث نجح ” رونالدو ” في ذلك، عقب أعوام احتل فيها المركز الثاني بعد ” سيلينا ” في موقع إنستجرام، إلا أنه تخطى عدد متابعيها الـ144,308,767 بعدد متابعين يصل إلى 144,309,204.

تجدر الإشارة إلى أن ” جوميز ” كانت من أكثر المشاهير متابعة على تلك المنصة الاجتماعية الشهيرة ” إنستجرام ” .

يُذكر أن نجاح ” رونالد ” جاء بعد قرار ” سيلينا ” بأخذ فترة من الراحة بعيدًا عن مواقع التواصل الاجتماعي، إذ كان آخر منشور لها على ” إنستجرام ” في يوم 23 سبتمبر.