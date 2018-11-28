إسلام 666 شخصا خلال عام بالدمام

الدمام(صدى):

أصدر المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمدينة الدمام، تقريراً لأعماله خلال شهر صفر الماضي، شمل عدداً من البرامج والأنشطة، حيث أقيم 679 عملاً دعوياً، استفاد منها 46.707 أشخاص.

وأوضح التقرير جهود المكتب في تنفيذ عدد من البرامج الدعوية والدروس العلمية باللغة العربية ولغات أخرى، مخصصة للمقيمين من أبناء الجاليات الفلبينية، والسريلانكية، والهندية، والنيبالية، وذلك داخل الشركات، والمقار الطبية، والإسكان، والسجون، والشرط، والأسواق والمراكز التجارية.

من جهة أخرى، أفاد التقرير أن إحصائية العام الماضي لجهود ومناشط المكتب أسفرت عن إسلام 666 مسلماً جديداً، وتنظيم 8926 برنامجاً دعوياً، واستفاد من الدعوة المباشرة 919.644 شخصاً، ومن الدعوة الإلكترونية 3.653.258 شخصاً.