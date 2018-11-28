خبيرة علاقات أسرية: تولي المرأة مسؤوليات الرجل يجعلها ضحية

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

نصحت نور البكري خبيرة العلاقات الأسرية، المرأة بالعودة لدورها وترك المسئولية للرجل، مستنكرة ما يتردد حول أن الأنثى المصرية تتميز بتحملها المسئولية والصبر والجدعنة وقوة التحمل.

وقالت ، إن اشتهار المرأة بهذه الصفات يضعها في خانة المضحية التي تقوم بدور السند لزوجها وليس العكس، الأمر الذي يبعدها عن أنوثتها وحقوقها كامرأة، ويؤكد أنها مظلومة وتتحمل من الأعباء ما يفوق طاقتها داخل المجتمع المصري.

وأكدت نور البكري ، أنه من المستحيل أن نطالب المرأة بأن تكون رقيقة وحنونة وهي تعيش حربا في الحياة بسبب تحملها مسئوليات الرجل خاصة في ظل زيادة أعباء الحياة.

وأضافت ، هذا لا يعني أن الأنثى ينبغي ألا تكون مسئولة أو ليس لديها قوة تحمل، وإنما يحث كل أنثى بالعودة إلى دورها ومشاركة الرجل بأدوارها وليس بدوره .

ونصحت خبيرة العلاقات الأسرية كل زوجة بالانسحاب من ملعب الزوج ودوره الذي فرض عليها كخطوة لإجباره على القيام بدوره كاملا كرجل، مشيرة إلى أن استعادة كل من الجنسين لدوره سيريح كل منهم ويجعله مكملا للآخر ومتسقا مع ذاته وبالتالي ستعود السعادة للبيوت مجددا.