ساما تضع حلولا لمن يجدون صعوبة في إدارة راتبهم الشهري

عادل الحربي(صدى):

دعت مؤسسة النقد، الأفراد الذين يجدون صعوبة في إدارة ميزانيتهم الشهرية، باتباع قاعدة (50 – 30 – 20)، لتقسيم الراتب للإيفاء باحتياجاتهم المالية والادخارية دون وقوع عجز بالميزانية.

وأشارت ساما إلى أن القاعدة تقوم على تقسيم الراتب الشهري فور استلامه إلى ثلاثة أجزاء، أولها تخصيص 50% من الراتب للنفقات الأساسية الثابتة والتي تلبي الاحتياجات الشهرية؛ كفواتير الكهرباء والمياه، ومصاريف التعليم، ومصاريف الرعاية الصحية، ومصاريف النقل، ومصاريف الاتصالات وغيرها، وتختلف حجم هذه المصاريف من شخص لآخر.

ولفتت إلى تخصيص 30% من الراتب للنفقات المتغيرة؛ قد يعبر عنها بالكماليات التي تساهم في رفع مستوى رفاهية العيش؛ مثل التسوق والأنشطة الترفيهية والرحلات والهدايا.

وشددت على تخصيص ما لا يقل عن 20% من الراتب للخطط المالية المستقبلية مثل زيادة المدخرات، أو تعجيل سداد الديون، أو اتباع خطة استثمارية، أو الادخار لحالات الطوارئ.

وأوضحت أن تقسيم الراتب الشهري بطريقة سليمة في إطار الميزانية الموضوعة يمنح الفرد حياة مالية مريحة بعيداً عن الضغوط المالية الناتجة عن سوء إدارة الراتب، ويعطيه القدرة على مواجهة الأزمات المالية غير المتوقعة.