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صورة نادرة لأول رئيس تونسي بالزي السعودي

صورة نادرة لأول رئيس تونسي بالزي السعودي
تونس(صدى):

أعاد ناشطون إلى ذاكرة الشعب التونسي صورة للرئيس التونسي الأسبق الحبيب بورقيبة وهو يرتدي الزي السعودي ، تعبيراً عن عمق العلاقات بين البلدين بالتزامن مع زيارة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتونس أمس .

وكانت الصورة التاريخة تعود إلى زيارة ” بورقيبة ” للمملكة في عام 1951 م ، حيث إلتقى مع الملك عبدالعزيز “طيب الله ثراه ” ، وذلك ضمن الجولات التي كان يقوم بها للدفاع عن حق بلاده في التحرر من الاستعمار الفرنسي.

يشار إلى أن أن ” الحبيب بورقيبة ” أول رئيس للجمهورية التونسية بعد الاستقلال 1957، واستمر في الحكم حتى عام 1987، وتوفي في عام 2000 عن عمر يناهز 97 عاماً.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 59178 ] نشر منذ 2 ساعتين

والله مشخّص ,,

,, ممتاز ياابو رقيبه ,,

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