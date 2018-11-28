صورة نادرة لأول رئيس تونسي بالزي السعودي

تونس(صدى):

أعاد ناشطون إلى ذاكرة الشعب التونسي صورة للرئيس التونسي الأسبق الحبيب بورقيبة وهو يرتدي الزي السعودي ، تعبيراً عن عمق العلاقات بين البلدين بالتزامن مع زيارة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتونس أمس .

وكانت الصورة التاريخة تعود إلى زيارة ” بورقيبة ” للمملكة في عام 1951 م ، حيث إلتقى مع الملك عبدالعزيز “طيب الله ثراه ” ، وذلك ضمن الجولات التي كان يقوم بها للدفاع عن حق بلاده في التحرر من الاستعمار الفرنسي.

يشار إلى أن أن ” الحبيب بورقيبة ” أول رئيس للجمهورية التونسية بعد الاستقلال 1957، واستمر في الحكم حتى عام 1987، وتوفي في عام 2000 عن عمر يناهز 97 عاماً.