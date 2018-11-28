ترامب يشكك المزاعم حول وفاة خاشقجي.. ويؤكد: المملكة حليف عظيم
أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، شكوكه حول مزاعم وكالة الاستخبارات الأمريكية بشأن قضية المواطن الصحفي جمال خاشقجي؛ مؤكدًا أنهم لم يجدوا حتى دليلاً صغيرًا يدين المملكة التي هي حليف عظيم، وبدونها يمكن للولايات المتحدة مواجهة المتاعب في الشرق الأوسط.
وأكد ” ترامب ” أن المملكة قوة مهمة لاستقرار المنطقة اقتصاديًا وأمنيًا ومنع الفوضى والإرهاب الإيراني؛ لافتًا إلى أن استمرار العلاقات بين البلدين مهم جدًا لاستمرار هذا الاستقرار في ذلك الجزء الخطير من العالم، مضيفًا: ” المملكة تملك احتياطات نفطية هائلة، وهي بصراحة تامة تستطيع أن تجعل أسعار النفط ترتفع وتنخفض، والسعوديون ضرورة مهمة للاستقرار. ”
وأضاف: ” السعوديون بصفة عامة -كما في الماضي- يستثمرون في الولايات المتحدة بمئات المليارات من الدولارات في الاقتصاد الأمريكي؛ لذلك فالحفاظ على العلاقات مع المملكة مهم جدًا، ولا نريد لذلك أن يتعرض للخطر ” ؛ مؤكدًا أنه لم يتعامل مع السعوديين تجاريًا أبدًا، وأن مصالحه المالية المستقبلية لا تؤثر على قراراته السياسية.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 59191 ] نشر منذ 3 ساعات
عاشت دولتنا عزيزة بعزة الله ,, آمين ,,
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 2404 ] نشر منذ 3 ساعات
الكبير لا يعرف قدرة ومكانتة غير الكبير
نحن نعلم عظمتنا لولم تتحدث لاكن حديثك يوجة لأمير العاهرات التركي وولد موزة الصغار جدآ جدآ
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 5972 ] نشر منذ 3 ساعات
الصديق ان لم يكن موجود وقت الحاجه فلا حاجة لنا به
mutrafi-h[ عدد التعليقات: 663 ] نشر منذ 2 ساعتين
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ,,,,,,,,,,,,الرئيس يكتشف واكتشف واعطى المعلومه صافية بدون شوائب ووضح , لم تنطلي الحيل الخبيثة على الريس الامريكي حيل الاعلام الماجور والمسيس التي تقوده تركيا واخواتها وترسانة الاعلام الخبيثة هاهي تدمر امام عيون العالم الحقيقة نعم هناك قضية مسيسة تريد تصفية حسبات شحصية وسياسية وتشرحن الخسة والنذاله للكل وعلى كل المستويات , رقاصة الخليج في قطر الجزيرة تهز الوسط والثوب عاري لا يدفي ولا يكسي العوره , والصفعات تتوالى صفعه تلو الصفعه وبدا العالم ينتبه للمكر , والخبث المسيس الذي يذر الرماد في العيون والمثل يقول اذا ظهر المال صمت الحق , وهذا واضح للعالم باسره والعيون تراقب الحدث والاحداث بصوت والصوره العقل والمنطق والحكمة تسود على ارض الواقع لدي الرئيس الامريكي , يعني الملعوب الخبيث انكشف والقصه يعلمها ويراها الجميع , من انديانا بوليس الي عرعر سوق السمن صباح خاص لعرعر صباح الخير ياوطن .
محمد الفرساني[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 1 ساعة
هذا البلد عظيم وملوكها السابقين لهم ايادي بيضاء على كل المسلمين وملكنا سلمان حفظه الله كاخوانه رجلأ عظيم والعظمة لله وولي العهد من هذه الشجرة الطيبة بارك الله في كل ما يقدمه لشعبه كل من اراد بنا شر اذله الله نحن كالنار نضيىء لناس ولكن اذا اقترب شخص الينا بالشر يحترق أولئك أبائي فجئني بمثلهم
فايز المقيبل[ عدد التعليقات: 93 ] نشر منذ 1 ساعة
الدولة عظيمة وقوية بكتاب الله وسنة نبيه وحكامها الاخيار حفظهم الله وحفظ مملكتنا الحبيبة