ترامب يشكك المزاعم حول وفاة خاشقجي.. ويؤكد: المملكة حليف عظيم

واشنطن(صدى):

أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، شكوكه حول مزاعم وكالة الاستخبارات الأمريكية بشأن قضية المواطن الصحفي جمال خاشقجي؛ مؤكدًا أنهم لم يجدوا حتى دليلاً صغيرًا يدين المملكة التي هي حليف عظيم، وبدونها يمكن للولايات المتحدة مواجهة المتاعب في الشرق الأوسط.

وأكد ” ترامب ” أن المملكة قوة مهمة لاستقرار المنطقة اقتصاديًا وأمنيًا ومنع الفوضى والإرهاب الإيراني؛ لافتًا إلى أن استمرار العلاقات بين البلدين مهم جدًا لاستمرار هذا الاستقرار في ذلك الجزء الخطير من العالم، مضيفًا: ” المملكة تملك احتياطات نفطية هائلة، وهي بصراحة تامة تستطيع أن تجعل أسعار النفط ترتفع وتنخفض، والسعوديون ضرورة مهمة للاستقرار. ”

وأضاف: ” السعوديون بصفة عامة -كما في الماضي- يستثمرون في الولايات المتحدة بمئات المليارات من الدولارات في الاقتصاد الأمريكي؛ لذلك فالحفاظ على العلاقات مع المملكة مهم جدًا، ولا نريد لذلك أن يتعرض للخطر ” ؛ مؤكدًا أنه لم يتعامل مع السعوديين تجاريًا أبدًا، وأن مصالحه المالية المستقبلية لا تؤثر على قراراته السياسية.