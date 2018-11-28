وزير الخارجية الأمريكي: المملكة قوة عظمى للاستقرار بالشرق الأوسط

واشنطن(صدى):

قال مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، أن المملكة العربية السعودية قوة عظمى للاستقرار في الشرق الأوسط، كما تعمل على ضمان استمرار هذا الاستقرار، بما في ذلك في العراق الذي يعاني بشكلٍ كبير من التدخلات الإيرانية.

حيث أوضح ” بومبيو ” بمقال له بعنوان ” الشراكة الأمريكية – السعودية مهمة جدًا ” أن سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، نقل المملكة إلى اتجاه الإصلاح من السماح للنساء بقيادة السيارات وحضور الأحداث الرياضية، إلى الدعوة والعمل للعودة إلى الإسلام المعتدل.

كما ذكر أن المملكة تسهم بملايين الدولارات في الجهود التي تقودها الولايات المتحدة لمحاربة ” داعش ” والمنظمات الإرهابية الأخرى؛ مشيرًا إلى أن إنتاج النفط السعودي والاستقرار الاقتصادي هما مفتاح الازدهار الإقليمي وأمن الطاقة العالمي.

وأكد ” بومبيو ” أن الرياض تساعد العالم على إدارة تدفق اللاجئين الهاربين من الحرب الأهلية في سوريا من خلال العمل مع الدول المضيفة، والتعاون بشكلٍ وثيق مع مصر، وإقامة علاقات أقوى مع دول المنطقة.