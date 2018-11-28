وزير الخارجية الأمريكي: المملكة قوة عظمى للاستقرار بالشرق الأوسط
قال مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، أن المملكة العربية السعودية قوة عظمى للاستقرار في الشرق الأوسط، كما تعمل على ضمان استمرار هذا الاستقرار، بما في ذلك في العراق الذي يعاني بشكلٍ كبير من التدخلات الإيرانية.
حيث أوضح ” بومبيو ” بمقال له بعنوان ” الشراكة الأمريكية – السعودية مهمة جدًا ” أن سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، نقل المملكة إلى اتجاه الإصلاح من السماح للنساء بقيادة السيارات وحضور الأحداث الرياضية، إلى الدعوة والعمل للعودة إلى الإسلام المعتدل.
كما ذكر أن المملكة تسهم بملايين الدولارات في الجهود التي تقودها الولايات المتحدة لمحاربة ” داعش ” والمنظمات الإرهابية الأخرى؛ مشيرًا إلى أن إنتاج النفط السعودي والاستقرار الاقتصادي هما مفتاح الازدهار الإقليمي وأمن الطاقة العالمي.
وأكد ” بومبيو ” أن الرياض تساعد العالم على إدارة تدفق اللاجئين الهاربين من الحرب الأهلية في سوريا من خلال العمل مع الدول المضيفة، والتعاون بشكلٍ وثيق مع مصر، وإقامة علاقات أقوى مع دول المنطقة.
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 5955 ] نشر منذ 2 ساعتين
الجد مطلوب والمداهنه في بعض الامور لاتنفع-كم ضحينا بعلاقات واموال من اجل امريكا واليوم لابد من رد الجميل-ان لم تكن معي فأنت ضدي-
كجمغلو[ عدد التعليقات: 11825 ] نشر منذ 2 ساعتين
عاشت السعوديه وعاش ملكها سلمان وولي عهده محمد
القوة والهيبه تعطي ثمارها
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 59178 ] نشر منذ 2 ساعتين
تبقى دولتنا شامخة عزيزه بعزة ربنا ,,
mutrafi-h[ عدد التعليقات: 659 ] نشر منذ 37 دقيقة
وسنبقى باذن الله,,,,,,,,,,,,,,,,, سيوف مسلطة على الباطل والزور نحن نواه العالم الاسلامي ,,,,,عيون العالم مفتوحة وتراقب مايدور من حولها قيادة تعمل بشرع الله اولا وامن المجتمع الاسلامي من الانحراف والانجراف وراء الابواق الماجورة وتاثيرها , كانت حمله( فتبينو الاردنية في الوسط المجتمعاعي الاسلامي لها دور صادق وشفاف يحث على اخذ المعلومة من مصادرها الحقيقية التي شدد عليها مدير الامن العام الاردني في عمان في دورها في تثيف المجتمع من عواقب الاشاعات المغرضه التي قد يكون لها اثر على المجتمع ,ورفع جاهزية مستوى التفكير عند الفرد والمتلقي في هذا الوسط الاجتماعي لحساسية الموقف وخطورة الاستغلال والاستعمال للاسائة للاخرين , يعني العلم نور ثقف العقل والمنطق والحق يسود على ارض الواقع . من فرجينا الى عرعر سوق الطيور , صباح الخير يا عرعر يا عبير الوطن, وطنا وطن مهو مثل كل الاوطان صباح الخير ياوطن.