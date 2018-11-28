فتح الهدايا يخضع لقواعد صارمة تفرضها الملكة إليزابيث..ومقعد المرحاض هدية أساسية
عرفت العائلة المالكة البريطانية بالخضوع لطقوس عديدة، وبروتوكالات خاصة، يراها البعض غريبة، وفي هذا السياق، وضعت 3 قواعد صارمة عند فتح هدايا “ الكريسمس” بناء على أوامر الملكة إليزابيث الثانية.
وتجتمع العائلة الملكية في تمام الساعة السادسة مساء، لفتح الهدايا في الصالة الحمراء في ساندرينغهام.
وبعد ظهر ذلك اليوم، يجب على أفراد العائلة محاولة التسلل ووضع هداياهم دون أن يتم رصدهم.
ولا ينبغي لأحد أن يفتح هديته حتى يحصل على إذن الأمير فيليب، الذي يشرف على الإجراءات، كما يجب أن تكون كل هدية رخيصة وتحمل نوعا من الفكاهة، وتكون الهدية الأرخص هي الأفضل.
ومن بين هدايا عيد الميلاد التي لا تنسى على مر السنين، قبعة الحمام “Ain’t life a bitch” التي قدمها الأمير هاري للملكة، ومقعد المرحاض من الجلد الأبيض الذي قدمته الأميرة آن إلى الأمير تشارلز، حيث أعجب به كثيرا لدرجة أنه يأخذه معه في جولاته إلى الخارج.
كما يوجد لدى العائلة المالكة بعض تقاليد عيد الميلاد الغريبة الأخرى، بما في ذلك تقديم أكثر من 1500 قطعة من حلويات العيد لموظفي القصر، وارتداء رابطة عنق سوداء لتناول عشاء عائلي.
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 11686 ] نشر منذ 5 ساعات
صباح الخير ياقبعه👒😘☺😁
عبده …[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 4 ساعات
صباح الورد .
عبده شوعي مشعتور[ عدد التعليقات: 169 ] نشر منذ 4 ساعات
نحن عكسهم تماما فنحن نحتفل بعيد الميلاد بذوق آخر من الطبقة المخملية ,
بمعنى آخر لابد أن تكون الهدايا غالية بقدر غلاة الشخص الذي تقدم إلية الهدية ,,
مثلاا :
نقدم هدية (( الخضير )) خاصة و نحن الآن في بداية موسمه مع دبة عسل سدر فاخر وسمن بلدي طاازج وبكذا ولاا أحلااا يممممممم ,, وبجانبة صحن عليه تيس مندي صغير ابو ثلاثة شهوور وصحن سحقة من أرقى أنواع الحوايج الملكي الكرزي الأحمر يحرق جووفك يمممم وبالعافية عليكم وخاصة (( ابو محمد )) .
رااايق[ عدد التعليقات: 6033 ] نشر منذ 4 ساعات
بروتوكولات ملكية *!!
عبده بن شوعي مشعتور[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 4 ساعات
صباح الورد …
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 5972 ] نشر منذ 4 ساعات
الاعمار بيد الله لكن هذه المعمره حريصه على كل شي شخصي يخصها حتى طعامها بعنايه فائقه وتتفحصه قبل تناوله-وكونها بعيده عن السياسه وغلبها وهما بقيت محافظه على صحتها –
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 4 ساعات
صباح الخير
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 35358 ] نشر منذ 4 ساعات
صباح الخير
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 59191 ] نشر منذ 3 ساعات
ياهلا بهاالطله الحلوه ..
,, ياطلة القبعات الخضراء المورّده .. ياهلاااااا ,,
,, قوليلي متى انتظر البريد الخاص الموثّق ………؟
,, على قولة الحكيم // لا علميني لاتخليني انتظر لاني مقيد ولا مفكوك ,,
متحت[ عدد التعليقات: 135 ] نشر منذ 3 ساعات
طقاع وضراط هالعجيز ببرتوكول… وش هالأخبار
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 59191 ] نشر منذ 3 ساعات
الأخ عبده شوعي مشعتور ,, صباح الخير ,,
,, ان كنت تقصدني باالهديه , شكراً لك ، بس انا ماابي منها إلا العسل والتيس المندي ، اما البقيه ماخوذ موفور ,,
,, اكرر لك الشكر واعتبر العسل والتيس وصل ، وصلك الله لكل خير .. آمين ,,
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 59191 ] نشر منذ 3 ساعات
صبح النور والسرور اختنا لست محرومه ,,
,, ابشري باالقبعه الملكيه ، ان شاء الله تصل هااليومين ,, انتظري ,,
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 11686 ] نشر منذ 3 ساعات
صباح النور ياالفارسه❤