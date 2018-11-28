فتح الهدايا يخضع لقواعد صارمة تفرضها الملكة إليزابيث..ومقعد المرحاض هدية أساسية

لندن(صدى):

عرفت العائلة المالكة البريطانية بالخضوع لطقوس عديدة، وبروتوكالات خاصة، يراها البعض غريبة، وفي هذا السياق، وضعت 3 قواعد صارمة عند فتح هدايا “ الكريسمس” بناء على أوامر الملكة إليزابيث الثانية.

وتجتمع العائلة الملكية في تمام الساعة السادسة مساء، لفتح الهدايا في الصالة الحمراء في ساندرينغهام.

وبعد ظهر ذلك اليوم، يجب على أفراد العائلة محاولة التسلل ووضع هداياهم دون أن يتم رصدهم.

ولا ينبغي لأحد أن يفتح هديته حتى يحصل على إذن الأمير فيليب، الذي يشرف على الإجراءات، كما يجب أن تكون كل هدية رخيصة وتحمل نوعا من الفكاهة، وتكون الهدية الأرخص هي الأفضل.

ومن بين هدايا عيد الميلاد التي لا تنسى على مر السنين، قبعة الحمام “Ain’t life a bitch” التي قدمها الأمير هاري للملكة، ومقعد المرحاض من الجلد الأبيض الذي قدمته الأميرة آن إلى الأمير تشارلز، حيث أعجب به كثيرا لدرجة أنه يأخذه معه في جولاته إلى الخارج.

كما يوجد لدى العائلة المالكة بعض تقاليد عيد الميلاد الغريبة الأخرى، بما في ذلك تقديم أكثر من 1500 قطعة من حلويات العيد لموظفي القصر، وارتداء رابطة عنق سوداء لتناول عشاء عائلي.