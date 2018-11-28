بعد توقعات هطول الأمطار..مدني الباحة يدعو لأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري السيول

محمد بن شقيه (صدى):

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة المواطنين والمقيمين الى اخذ الحيطة والحذر نظراً لتوقع حالة هطول امطار رعدية متوسطة الى غزيرة قد تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة وقد تؤدي الى جريان السيول ، تبدأ من الساعة 13:00 وحتى الساعة 20:00من يوم الاربعاء الموافق 20-3-1440هـ وذلك بناء على التنبيه المتقدم الوارد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

وتهيب مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة بالجميع توخي الحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الحالة، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول وعدم المخاطرة بقطع الاودية والشعاب أثناء جريانها.

‏‎كما تأمل من الجميع متابعة نشرات الطقس والتقارير الصادرة عنها والالتزام بالتعليمات بالموقع الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني وحساباته على وسائل التواصل الاجتماعي مع تمنياتنا بالسلامة للجميع.