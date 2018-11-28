توضيح من ” العمل ” بخصوص تعديل رسوم الفاتورة المجمعة والقيمة المضافة
على خلفية مقطع الفيديو الذي تم تداوله لوزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، والذي تحدث فيه عن أنباء سارة للمواطنين بخصوص الفاتورة المجمعة وضريبة القيمة المضافة ،وأبناء المرافقين، أوضح مصدر مسؤول في الوزارة أن التعديل يخص فقط الجمعيات الخيرية المسجلة تحت مظلة الوزارة، والتي لا تمارس نشاطاً اقتصادياً ويوجد لديها بعض المنشآت غير الاقتصادية.
وأوضح أن مقطع الفيديو تم اجتزاؤه من اللقاء المفتوح لوزير العمل بداية الأسبوع الماضي، مع عدد من رؤساء وأعضاء مجالس إدارات وأمناء الجمعيات الخيرية في المنطقة الشرقية.
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كوكو[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 ساعات
والله مااسدد ولاريال
عاصي
محمد[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 2 ساعتين
كثير من المقاولين والمؤسسات والمحلات التجارية اعلنت افلاسها وتم بيع معداتها بسبب هذه الاجراءات الغير مدروسة.
متحت اخو حماده[ عدد التعليقات: 135 ] نشر منذ 2 ساعتين
كيويس أوي… خلوا الأقانب ينألعوا … كفايه شفط لسرواااات البلد
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 5972 ] نشر منذ 2 ساعتين
ان شددوا ماعجب احد وان تساهلوا ماعجب احد وكل واحد يبيها تجي على كيفه-والشي المدروس المجرب قبل التطبيق له فوائد عده وتتضح معه الصوره-جميع دول العالم فيها ضرائب ورسوم على المواطن والاجنبي-لكن ماشفنا للتقبيل او مقفله المحلات -لانها على اساس سليم مافيه تستر مافيه اجنبي عندهم محمي ومواطنهم متستر عليه والاجنبي عندهم ان ماستفادوا منه اكبر من استفادته هو من بلدهم طيروه او سلبوه –
منصور[ عدد التعليقات: 346 ] نشر منذ 1 ساعة
هل سمعت يوما ماء بمايلي
هل سمعت بحضرمي او ابو سروال اصفر او كرفته حمراء قام ببناء مشفى او مركز غسيل كلى او معمل او مختبر او شق طريق او شيد جسر او بنى مدرسه او جامعه هل سمعت بتبرع احدهم لاهله في اليمن او سير قافله اغاثه او ساعد وساهم بشئ مع العلم ان اغلبهم يمتلك اكبر مستودعات للاغذيه في الشرق الاوسط لا والله بل ثرواتهم تفوق ثروات دول باكملها فماذا ننتظر منهم الا ان يدفعو هناك الاف التجار يمتلكون عشرات الالاف من المحلات التجاريه والوكالات التجاريه والمصانع كان من المفترض ان تكون لاهل البلد ( من لم يعمل في القطاع الخاص فهو لايعرف معنى كلامي ولايستطيع ادراك ما اقول من اراد ان ازوده باسم احدهم رجل اعمال يمتلك 240 شركه و56 الف موظف ثم انظر كيف يعامل المواطنين وكم رواتبهم ومناصبهم واين تذهب امواله ..
(((شكرا لذالك الرجل الشجاع اللذي وضع هذه القرارات ووضع حد لهذه الفوضى )))