وفاة الساخرة اللبنانية أمل حمادة بجلطة دماغية

أميره خالد(صدى):

توفّيت الساخرة اللبنانية الشهيرة أمل حمادة، مساء أمس الثلاثاء، إثر تعرضها لجلطة دماغية، عن عمر 41 عامًا.

وكانت حمادة عانت من مشاكل صحية في الآونة الأخيرة أدخلت على إثرها المستشفى في مدينة النبطية، وتوفيت على إثر ذلك.

يذكر أن أمل حمادة ظهرت للمرة الأولى إعلاميًا بعد مقابلة تلفزيونية أجريت معها، قالت فيها جملتها الشهيرة: ” انقرضوا الرجال “، لتصبح فيما بعد مادّة للبرامج التلفزيونية.

واشتهرت أمل بفيديوهاتها الساخرة التي تنتقد الفنانين، ومنهم الفيديو الشهير الذي هاجمت فيه الفنانة أحلام.