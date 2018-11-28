هكذا استقبل الجزائريون قرار تجنيد الإناث إجباريًا

الجزائر(صدى):

أثار قرار تجنيد الإناث في الجيش الجزائري إجباريًا، جدلا واسعًا بمواقع التواصل الاجتماعي، وتباينت الآراء بين مؤيد ومعارض.

وكان أعضاء في مجلس النواب الجزائري، قد طرحوا قضية تجنيد الفتيات التي تبقى من بين القضايا الحساسة جدا في المجمتع، وتلقى معارضة من العائلات المحافظة.

ومن جانبه صرح ممثل وزارة الدفاع بالجزائر طارق دبيش، بأن القانون رقم 06/14 الخاص بالخدمة الوطنية لا يمنع تجنيد الإناث في الخدمة، لأنه يتحدث بصريح العبارة عن ” إجبارية الخدمة الوطنية للمواطنين الجزائريين دون تحديدهم جنسهم ” .

وأشار إلى أن القرار الخاص بإدراج الإناث في الخدمة يبقى خاضعا لقرار سياسي وليس من صلاحيات الجيش، نافيًا وجود عزوف لدى الشباب الجزائري عن الخدمة الوطنية، مؤكدا أن تقليص مدة الخدمة إلى سنة واحدة من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ساهم في رفع نسبة إقبال الشباب بنحو 100 بالمائة.