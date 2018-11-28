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المحكمة تنتصر لمقيمة صماء وتلزم طليقها بسداد مؤخر الصداق

المحكمة تنتصر لمقيمة صماء وتلزم طليقها بسداد مؤخر الصداق
نايف السالم(صدى):

أوقفت محكمة التنفيذ في جدة، خدمات مقيم من جنسية عربية وألزمته بتنفيذ حكم واجب النفاذ ” اكتسب القطعية ” بعد صدوره من محكمة الأحوال الشخصية بجدة.

ويقضي الحكم بسداد المقيم مبلغ 10 آلاف ريال، مؤخر صداق لطليقته التي تعاني من ظروف صحية تتمثل في فقدانها حاسة السمع والنطق.

وكانت محكمة الأحوال قد راعت ظروف المقيمة الصماء، التي قدمت دعوى ضد زوجها طالبت خلالها باستعادة مؤخر الصداق، بعدما طلقها وأنجبت منه ابنا عمره حاليا 15 سنة.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 11682 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يشفيها ويعافيها ومرضى المسلمين

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