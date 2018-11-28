” محافظ قلوة ” يرعى الجمعة القادم فعالية اليوم العالمي للمشي

حامد العمري(صدى):

يرعى محافظ قلوة عبدالله بن حمدان العويدي في تمام الساعة الرابعة والنصف من عصر يوم الجمعة 1440/3/22 ، فعالية اليوم العالمي للمشي .

سوف تكون الإنطلاقة بمشيئة الله بممشى السوق الشعبي بقلوة ، وذلك بمشاركة كافة شرائح المجتمع ( رجال – نساء – شباب – أطفال) بتنظيم من المحافظة وشراكة البلدية ونادي قلوة الرياضي ، والمجلس البلدي.

وحث “العويدي” الجميع بالحضور والمشاركة لتعزيز ثقافة المشي بالمحافظة من أجل صحة أفضل للجميع ؛ مشيداً بهذه المبادرة المميزة ومقدماً شكره للمنظمين والمشاركين ؛ والذين سيسهمون في إنجاح الفعاليات ومؤكداً حرصه على تشجيع المناشط الهادفة في المحافظة ومراكزها ، ودعمه اللامحدود للبرامج التي تستهدف المجتمع والشباب والناشئة ، بما يعود عليهم وعلى وطنهم بالخير والفائدة.