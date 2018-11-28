بالفيديو..الأمير تركي الفيصل: وقفنا بجانب أمريكا عندما كانت منبوذة وتحملنا عبء صداقتنا معها

علي القحطاني(صدى):

صرح الأمير تركي الفيصل رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق، بأن المملكة وقفت إلى جانب أمريكا في وقت كانت فيه أمريكا منبوذة في الشرق الأوسط ، مؤكدًا أن تقارير ومعلومات وكالة المخابرات الأمريكية ليست بالضرورة أن تكون مساوية للقدر الذي يتعلق بالدقة والصدق.

وقال الأمير في تصريحاته لـ ” سي إن إن ” : ” عملت لسنوات عديدة مع وكالة المخابرات المركزية الأمريكية عندما كنت مديرا للمخابرات وكان لدينا تعاون جيد وآمل أننا مازلنا نفعل ذلك على صعيد تبادل المعلومات وتنفيذ أعمال مشتركة وغيرها “.

وأضاف : ” أمريكا ضحت بالأرواح لدعم المملكة العربية السعودية وذلك محل تقدير كبير وسيبقى ذلك عاملا تاريخيا ولكننا أيضا وقفنا إلى جانبها خلال الخمسينات والستينات والسبعينات ومازلنا عالقين بأمريكا وتحملنا عبء تلك الصداقة مع أمريكا من خلال هجمات شنتها قوى منافسة لأمريكا في الشرق الأوسط ولذلك كان تاريخا من المنفعة المتبادلة والاحترام المتبادل ” .