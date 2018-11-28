” الحبس ” عقوبة المعلم المتنمر بطالبة بسبب لون بشرتها

القاهرة(صدى):

على خلفية تنمر معلم مصري بطالبة لديه بالصف، بسبب لون بشرتها، قررت النيابة حبس المعلم المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة التفرقة بين طبقات الشعب وإهانة تلميذة.

وكانت النيابة العامة في مصر استمعت لأقوال ولية أمر الطالبة وولي أمرها ومدير المدرسة والتلميذة صاحبة الواقعة.

كما جرى نقل المعلم مرتكب واقعة التنمر لمدرسة أخرى وجرى إحالته للشؤون القانونية بمديرية التربية والتعليم للتحقيق.

وكان المعلم قد طلب من الطالبة وتدعى بسملة إعراب جملة: ” بسملة طالبة سمراء ” ،ما دفعها للبكاء والحزن بسبب سخرية المعلم.

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