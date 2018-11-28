ساماراس يخسر قضيته ضد الهلال

ماجد محمد(صدى):

خسر اليوناني جورجيوس ساماراس، لاعب الهلال السابق، قضيته التي رفعها ضد النادي، حيث أصدرت محكمة التحكيم الرياضية الدولية ” كاس “، قرارها بعدم أحقية اللاعب بمطالبته بـ 5 ملايين ريال.

وكان ساماراس قد رفع القضية ضد الهلال للمطالبة بخمسة ملايين ريال، بعد انقضاء الفترة القانونية المسموح له فيها برفع قضية المطالبة.

يذكر قد ظهر بأداء باهت مع الهلال، ما عجل بقرار الاستغناء عن خدماته قبل انتهاء فترة إعارته.