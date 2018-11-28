أزهري: لعبة Pubg تبيح الشهوات والفساد

القاهرة(صدى):

أكد أزهري مصري أن لعبة Pubg حرام شرعا، موضحًا أن الله أباح لعباده الترويح عن النفس، ولكن في حالة تسبب هذا الترويح إلى تغييب العقل أو تهديد للنفس وإباحة الدم تصبح حرام شرعا.

وأوضح أن هذه اللعبة أصبحت سببا في إباحة الشهوات والفساد في الأرض وقتل النفس، وبالتالي يصبح اللعب بها أو تحمليها محرما شرعا.

واستشهد بقول الله تعالى: ” يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ ۚ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ”

وانتشرت هذه اللعبة في الآونة الأخيرة ،بين الأطفال والمراهقين، وهي تسمح لمجموعة ضخمة من اللاعبين باللعب بشكل فردي أو مجموعات والقتال بين بعضهم ضمن مواجهة بين الجميع.