مواقع التواصل تشتعل حزنًا على رحيل سلطان البرقان

نواف السالم(صدى):

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي حزنًا على رحيل اللاعب الدولي لاعب الهلال السابق سلطان البرقان، بعد صراعه مع المرض، حيث فجع الوسط الرياضي بنبأ وفاته.

وتصدر سلطان البرقان، الذي ترك بصمة في مسيرة العمل التحليلي ،قائمة الترند بموقع ” تويتر ” ،حيث انهالت تغريدات جماهيره، وأصدقاءه، والرياضيين، معربين عن حزنهم الشديد لنبأ وفاته.

ومن المقرر أن تتم الصلاة على الفقيد عصر اليوم الأربعاء، في جامع الراجحي.

وكان الأمير محمد بن فيصل، رئيس نادي الهلال، قد خصص كامل دخل مباراة الهلال القادمة مع النصر لعائلة البرقان رحمه الله، وذلك بالتضامن مع شركة صلة.

يذكر أنه قد تم الإعلان عن نقل اللاعب إلى إحدى المستشفيات في مايو الماضي ، حيث أصيب بجلطة في القلب والدماغ مفاجئة.

وفي منتصف الشهر الجاري، طالب سامي الجابر؛ رئيس الهلال السابق، الجمهور بتكثيف الدعاء للبرقان، معلنًا أنه يمر بوضع صحي حرج، قبل أن يتوفى أمس الثلاثاء.

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