في الطائف..شاب يسرق مواطنًا ويشهر سلاحه نحو رجال الأمن

عبدالعزيز القثامي(صدى):

تمكنت دوريات أمن الطائف، من القبض على شاب في حالة غير طبيعية، قام بسلب مواطنا تحت تهديد السلاح.

وأشهر الشاب السلاح نحو رجال الأمن، فتمت السيطرة عليه دون حدوث أية إصابات تُذكر.

وكان المواطن قد أبلغ الجهات الأمنية بقيام شخص في حالة غير طبيعية، يقود مركبة، باستيقافه، وسلبه تحت تهديد السلاح، وفر هاربًا.

وبمتابعة دوريات الأمن تم تحديد موقع الجاني، وبعد محاصرته، قام بإشهار سلاحه نحو دوريات الأمن إلا أن رجال الأمن تمكنوا من السيطرة عليه دون حدوث أية إصابات تُذكر.