بالفيديو..محمد لطف يوضح حقيقة طرده من الهلال بسبب زواجه بسورية

ماجد محمد(صدى):

أوضح لاعب نادي الهلال السابق محمد لطف، أن سبب طرده من النادي، هو تغيبه وعدم التزامه بحضور التدريبات.

وأكد لطف خلال برنامج ” وينك ” أن ما تردد عن أن زواجه من سورية كان سبب طرده من النادي لا أساس له من الصحة، مؤكدا أنه لم يتزوج سورية من الأساس.

وعن كثرة سفره إلى سوريا ، أوضح أن السفر إلى سوريا مثل السفر إلى أي دولة أخرى بالإضافة إلى أن تكاليف السياحة بها رخيصة، على حد قوله.