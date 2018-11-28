  • الثلاثاء 27

    نوفمبر

  1. الرئيسية
  2. اخبار رياضية
  3. بالفيديو..محمد لطف يوضح حقيقة طرده من الهلال بسبب زواجه بسورية

بالفيديو..محمد لطف يوضح حقيقة طرده من الهلال بسبب زواجه بسورية

بالفيديو..محمد لطف يوضح حقيقة طرده من الهلال بسبب زواجه بسورية
ماجد محمد(صدى):

أوضح لاعب نادي الهلال السابق محمد لطف، أن سبب طرده من النادي، هو تغيبه وعدم التزامه بحضور التدريبات.

وأكد لطف خلال برنامج ” وينك ” أن ما تردد عن أن زواجه من سورية كان سبب طرده من النادي لا أساس له من الصحة، مؤكدا أنه لم يتزوج سورية من الأساس.

وعن كثرة سفره إلى سوريا ، أوضح أن السفر إلى سوريا مثل السفر إلى أي دولة أخرى بالإضافة إلى أن تكاليف السياحة بها رخيصة، على حد قوله.


الوسوم:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *