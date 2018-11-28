بالفيديو..محمد لطف يوضح حقيقة طرده من الهلال بسبب زواجه بسورية
أوضح لاعب نادي الهلال السابق محمد لطف، أن سبب طرده من النادي، هو تغيبه وعدم التزامه بحضور التدريبات.
وأكد لطف خلال برنامج ” وينك ” أن ما تردد عن أن زواجه من سورية كان سبب طرده من النادي لا أساس له من الصحة، مؤكدا أنه لم يتزوج سورية من الأساس.
وعن كثرة سفره إلى سوريا ، أوضح أن السفر إلى سوريا مثل السفر إلى أي دولة أخرى بالإضافة إلى أن تكاليف السياحة بها رخيصة، على حد قوله.
#برنامج_وينك
زواج #محمد_لطف من سورية.. كيف تسبب في إنهاء رحلته مع نادي #الهلال.. ؟ pic.twitter.com/RHrTsQALqX
— خليجية (@Khalejiatv) ٢٧ نوفمبر ٢٠١٨
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