 دوري أبطال أوروبا..نتائج المباريات

ماجد محمد(صدى):

حسم بايرن ميونخ تأهله بخماسية ضد بنفيكا البرتغالي، وسحقه بخمسة أهداف مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما ،ضمن منافسات الجولة الـ5 من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا ولحساب المجموعة الخامسة.

هذه النتيجة يحتفظ بايرن ميونخ بصدارة المجموعة ويصل للنقطة 13 ليتأهل رسمياً لدور الـ16 برفقة أياكس امستردام الهولندي، الذي كان قد فاز على أيك اثينا اليوناني بهدفين نظيفين.

بينما حقق فريق ريال مدريد، فوزا غاليا على مضيفه روما الإيطالي، بهدفين دون مقابل، في المواجهة المثيرة التى أقيمت بينهما الثلاثاء.

بهذه النتيجة، ينفرد ريال مدريد بصدارة جدول ترتيب المجموعة السابعة بعدما رفع رصيده إلى 12 نقاط، متفوقًا بفارق 3 نقاط عن روما صاحب الوصافة برصيد 9 نقاط حيث حسم الفريقان تأهلهما للدور ثمن النهائي من المسابقة.

بينما يحتل سسكا موسكو الروسي المركز الثالث برصيد 4 نقاط مع تبقى مواجهة واحدة له، بفارق الأهداف فقط عن فيكتوريا بلزن صاحب المركز الرابع والأخير.

وتقدم فريق يوفنتوس الايطالي على نظيره فالنسيا الاسباني 1-0 ، خلال المباراة التي تجمعهما حاليا على ملعب “يوفنتوس آرينا” فى الجولة الخامسة للمجموعة الثامنة من دور المجموعات لدورى أبطال أوروبا.

ويتصدر يوفنتوس المجموعة برصيد 9 نقاط، بفارق نقطتين عن مانشستر يونايتد الثانى، فيما يحتل فالنسيا المركز الثالث برصيد 5 نقاط.

وتأهل فريق مانشستر سيتي الإنجليزي إلى دور الستة بتعادله مع مضيفه ليون 2/2 ،في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة السادسة والتي شهدت أيضا فوز شاختار دونيتسك الأوكراني على هوفنهايم الألماني 3 / 2.