البلطان: مخالبي موجودة وسأظهرها بعدما أصلح الشباب

ماجد محمد(صدى):

أكد خالد البلطان، رئيس نادي الشباب، أنه لم يكن راضيًا عن المواسم الماضية للنادي، قائلًا: ” المواسم الماضية لنادي الشباب أزعجتني كثيراً، خصوصاً الموسم الماضي ” .

وأضاف ” البلطان ” خلال لقاءه في برنامج ” في المرمى ” ، أن هدفه الآن هو هو إعادة بناء الفئات السنية والفريق الأول وغيره، مطلقًا على هذا العام ( سنة التوازن ).

وأوضح أنه من الصعب أن يعد بالفوز ببطولة الدوري إلا أن الشباب سيكون منافسًا على البطولة بقوة، مشيرًا إلى أن الفريق يحتاج إلى تغيير جزئي في الفترة الشتوية القادمة.

ولفت إلى أن النادي بحاجة إلى لاعبين مستوياهم عالية و قيمتهم المالية منخفضة، مشيدًا بالثمانية المحترفين قائلًا : ” جعلوا المشاهد الرياض مختلف تمامًا ” .

وأضاف : ” مخالبي موجودة و ما جاتني اي تعليمات، ولكن صعب الآن ان ادخل في جدل وانا بيتي غير سليم ” ، واعدًا بأن تظهر هذه المخالف بعد إصلاحه نادي الشباب.

وتوّعد ” البلطان ” الأهلي ، قائلًا: ” الاهلي اوعده في الدور الثاني و ماراح ينامون ليلة المباراة ” .