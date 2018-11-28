سيدة تطلب الخلع من زوجها بسبب تحطيم سيارتها

القاهرة(صدى):

أقامت سيدة مصرية دعوى خلع ضد زوجها ، واتهمته بالبخل وتحطيمه سيارتها وذلك بعد 8 أشهر من الزواج .

تعود التفاصيل عندما طالبها زوجها بأنه يريد منها مبلغاً من المال لظروف خاصة اضطرته لأن يستدين المبلغ فأعطته المبلغ ، ومرت أيام قليلة لتجد زوجها يخرج من المنزل ليتسوق، وفوجئت به يحضر ملابس جديدة ، فتعجبت من أفعاله لكنها لم تعلق.

ومع مرور الوقت اكتشفت أن زوجها لا ينفق على البيت من راتبه، وإنما تركها تصرف هي ليتفرغ هو لمتعه الخاصة، بل كان لا يمكّنها من قيادة سيارتها الخاصة واعتبرها ملكاً له، فما كان منها إلا أن واجهته بما يصنع، فثار عليها وأخذ يضربها بعنف، فغادرت منزل الزوجية، لكنها لم تستطع أن تركب سيارتها لأن زوجها أخذ مفاتيحها ولم يعطها السيارة.

وتفاجأت بعد عدة ساعات بطلب من قسم الشرطة للتحقيق في حادث اصطدام سيارتها بأخرى، فجن جنونها لانها لم تركب تلك السيارة منذ ثمانية أشهر، وإنما زوجها هو الذي يقودها، واكتشفت أن زوجها حطم السيارة في حادث وقال في التحقيق إنها هي التي كانت تقودها حتى لا يتحمل تكاليف إصلاح السيارة الأخرى.

وأثبتت الزوجة في التحقيق أنها لم تكن تقود سيارتها وإنما زوجها هو الذي كان يقودها، وعلمت في أثناء التحقيق أن زوجها لم يكن بمفرده وإنما كانت معه صديقة له.

وخرجت الزوجة من قسم الشرطة وتوجهت إلى محكمة الأسرة لتقيم دعوى خلع ضد زوجها البخيل.