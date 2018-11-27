بالفيديو.. السبسي: سياسة تونس الحالية نصح بها الملك المؤسس

تونس(صدى):

رحب الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، بصاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، قائلًا إن العلاقات بين تونس والسعودية، علاقات تاريخية ترجع لعهد الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود.

وتابع السبسي لقناة العربية، بحضور سمو ولي العهد أن الملك المؤسس ساهم بشكل فعال في السياسة التونسية الحالية، موضحًا أن الملك نصح الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة بتبني سياسة المراحل، وهي السياسة التي تتبعها تونس في الوقت الحالي.

كما أكد سمو ولي العهد على متانة العلاقات بين المملكة العربية السعودية وبين تونس، قائلًا أن الشعب التونسي له مكانة خاصة لدى الشعب السعودي، وأن الدولتين تعملان دائما على تحسين العلاقات لصالح الشعبين.