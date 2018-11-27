مي العيدان تهاجم لجين عمران بسبب حفيدة صدام حسين

أميرة خالد(صدى):

هاجمت الاعلامية مي العيدان زميلتها لجين عمران بعد نشرها مجموعة من الصور لكتاب أهدته لها حرير حسين كامل، حفيدة صدام حسين.

وأعادت مي نشر الصور عبر صفحتها على تطبيق ” انستغرام ” من ” سناب شات ” لجين، ووجهت إليها كلمات قاسية وتعليقات اثارت من خلالها ضجة كبيرة بين متابعيها.

وعلقت العيدان قائلة: ” لجين عمران منزلة بسنابها فرحانة ان صديقتها حفيدة صدام، حرير حسين كامل، وابنة رغد، وتقول تعتز بصداقتها.. اشوي اشوي بتقول الله يرحم صدام ” .

وتابعت: ” عموما، عزي اللي تعزينه، بس لا تجين الكويت اللي جدها سفك دماء الكويتيين ويتم عائلاتنا وانتهك اعراضنا وشتم الملك فهد رحمة الله عليه وضرب السعودية بلدك بالصواريخ.. بس شنقول غير حسبي الله ونعم الوكيل عليه وعليها وكل كل إنسان يناصر ظالم ” .

وأثار هجومها صجة واسعة حيث تفاعل الجمهور بشكل كبير مع الصور، وانقسمت التعليقات بين من رأى انها علاقة صداقة شخصية ولا يمكن ربطها بأمر سياسي، في حين وقف البعض الآخر مع موقف مي ووجه الشتائم والاهانات للجين.