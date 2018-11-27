بالصور.. مصرع وإصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بعسير

أبها(صدى):

وقع مساء اليوم، حادق تصادم مروع بمحافظة المجاردة، ما أدى إلى مصرع اثنين وإصابة 4 آخرين.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير، محمد بن حسن الشهري، بأن عمليات المنطقة تلقت بلاغًا مساء اليوم يفيد بوقوع حادث تصادم عند الساعة 19:41 على الطريق المؤدي إلى مركز أحد ثربان، نتج عنه وفاتان و4 إصابات من متوسطة إلى بليغة.

وأضاف ” الشهري ” ، أنه فور تلقي البلاغ هرع إلى الموقع عدد من الفرق الأمنية والإسعافية، حيث تم نقل 4 حالات إلى مستشفى المجاردة العام لتلقي الإسعافات الأولية، فيما نُقل المتوفيان إلى ثلاجة الموتى بمستشفى المجاردة العام بواسطة السيارة الخاصة التابعة للبلدية.