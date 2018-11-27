بالفيديو.. ولي العهد: العلاقات السعودية التونسية قديمة وراسخة

تونس(صدى):

أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد حفظه الله، اليوم الثلاثاء على العلاقات السعودية التونسية قديمة وراسخة.

وقال سمر الأمير لقناة العربية : مستحيل يكون عندي جولة في شمال أفريقيا بدون ما أزور تونس، الشعب التونسي عزيز على قلب الشعب السعودي.

وأضاف سموه : والعلاقة السعودية التونسية قديمة وكلها علاقة إيجابية بخدمة البلدين، ودورنا أننا نبني مابنوه من قبلنا وهذا ما نقوم به اليوم.

ووصل الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مساء اليوم (الثلاثاء)، إلى تونس في زيارة رسمية.