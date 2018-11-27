مستشفى الملك عبدالله الجامعي تعلن عن وظائف صحية شاغرة للسعوديين

فاطمة المالكي(صدى):

تتوافر وظائف صحية شاغرة للسعوديين في مستشفى الملك عبدالله الجامعي، التابع لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وذلك لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات.

وأوضحت أن العمل بمقر المستشفى الجامعي في مدينة الرياض، مشيرة إلى أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. طبيب- أمراض الجهاز الهضمي: درجة البكالوريوس في تخصص أمراض الجهاز الهضمي.

. طبيب- طب طوارئ أطفال: درجة البكالوريوس في تخصص طب طوارئ أطفال.

. طبيب- طب التوالد: درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

وأعلنت إدارة المستشفى، أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 27 نوفمبر 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 4 ديسمبر 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي هنا .