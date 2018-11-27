وظائف شاغرة في مركز أرامكو الطبي

فاطمة المالكي(صدى):

أطلق مركز جونز هوبكنز أرامكو، للرعاية الصحية، وظائف إدارية وصحية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في محافظة الظهران.

وتأتي الوظائف المتاحة على المسميات التالية: محلل أعمال- التخطيط: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، المحاسبة، الإدارة، الإحصاء)، مدرب تمريض سريري- طب الأطفال: درجة البكالوريوس في تخصص التمريض.

بالإضافة إلى : أخصائي الوقاية من العدوى: درجة البكالوريوس في تخصصات: (التمريض، أو الرعاية الصحية، أو المجال السريري مثل علم الأحياء المجهرية)، مدرب تمريض سريري- قبل العمليات الجراحية: درجة البكالوريوس في تخصص التمريض.

لمعرفة التفاصيل أضغط هنا .