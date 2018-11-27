وظائف شاغرة في صدارة للكيميائيات

فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت شركة صدارة للكيميائيات، وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة، لحمَلة درجة الماجستير ودرجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل.

وأوضحت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى: مستشار المالي: درجة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، أو المحاسبة، أو إدارة الأعمال)، أو أي مجال ذي الصلة، ويفضل درجة الماجستير، ومهندس أول عمليات: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكيميائية، أو أي مجال هندسي ذي الصلة.

بالإضافة إلى : مشغل أول خارجي: شهادة الدبلوم التقني في تخصص ذي الصلة، مشرف عمليات مناولة السوائل: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة، أو أي مجال ذي الصلة.

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