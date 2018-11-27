عمال مونديال قطر يستغيثون: ليس لدينا أموال لتناول الطعام ونسكن في مكب النفايات

طلال الضوي(صدى):

يستمر مسلسل النصب الذي تقوم فيه قطر بدور البطولة، على العاملين في ملاعب مونديال قطر 2022، إذ يحصلون على أجر زهيد، وسط بيئة مأساوية، ويتواجدون في مخيمات سكنية غير صحية ووسط مكب للنفايات، بالإضافة إلى عدم منح الأجور الشهرية للعديد منهم، بجانب معاناتهم من الجوع.

وأكد العمال القادمين من غانا أنهم تعرضوا للخداع من قبل إعلانات لوظائف البناء تم بثها عبر الراديو، مشيرين إلى أنهم يتواجدون في مخيمات أخرى قذرة، وليس لديهم طعام أو وسائل راحة، متحدثين عن الأجر الضعيف وهو 650 ريالًا قطريًّا راتبًا شهريًّا أساسيًّا.

ويضم أحد المخيمات السكنية 4500 رجل، كما يجني العمال 5 جنيهات إسترلينية في اليوم، والأموال التي يرسلونها إلى عائلاتهم ليست إضافية، بل عبارة عن الدخل الأساسي، مؤكدين الغانيون أن المال غير كاف.

وتابع أحدهم: ” الناس هنا يعملون ولكن لا يتم الدفع لهم، الأجور منخفضة للغاية “، وأضاف آخر أنه جاء عن طريق شركة، ولديه ورقة تحمل اسم كفيله عليها، لكنه إلى الآن لم يتمكن من العثور على الشركة المزعومة.

وفي السياق نفسه عانى شاب من العيش والعمل هناك، قائلًا إنه لم يكن لديه مال حتى لتناول الطعام، وقال: لا يوجد أرز ولا خضراوات ولا دجاج، فقط ” شاباتي ” وهو الخبز المعمول بالطريقة الهندية، ومنذ 8 أشهر لم أتناول طعامًا مناسبًا.

وبعد وفاة العديد من العمال أثناء تشييد ملاعب المونديال، فأن أسر وعائلات ضحايا المنشآت الرياضية لبطولة كأس العالم 2022 في قطر، لم يحصلوا على التعويضات التي وعدتهم بها السلطات القطرية بعد وفاة العديد من العمال أثناء تشييد ملاعب المونديال.