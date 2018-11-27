بالفيديو.. فشل ذريع للهجمات الإعلامية.. الرؤساء العرب يكسرون البروتوكول لأجل ولي العهد

عادل الحربي (صدى):

تجلَّت المكانة الكبيرة للمملكة في الوطن العربي، خلال جولة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان الخارجية للدول العربية.

وظهرت هذه المكانة الراسخة عندما كسر الرئيس المصري والتونسي، البروتكول عند استقبال الأمير محمد بن سلمان، فبدلًا من أن ينتظراه عند المكان المحدد تقدّموا إلى سلّم الطائرة لاستقبال الضيف الكبير.

وكان سمو ولي العهد قد وصل إلى القاهرة أمس الاثنين، ومن ثم غادرها إلى تونس اليوم الثلاثاء، وذلك لبحث العلاقات الثنائية وتدعيمها.

يأتي ذلك ليؤكد فشل كل المحاولات والهجمات الإعلامية التي قامت بها أبواق النظام القطري وكذلك الإعلام التركي؛ للنيل من مكانة المملكة عربيًا ودوليًا، إلا أن الجولة العربية لولي العهد أثبتت فشلها الذريع.

httpV://youtu.be/2C7hweLk1rc

httpV://youtu.be/nyDWi-z9P38