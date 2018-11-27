بالصور.. بورقيبة في الرياض والملك فيصل في تونس ” التاريخ يتحدث “

حمود العنزي (صدى):

وثَّقت صورة نادرة للرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة، زيارته إلى الرياض عام 1951، ما يدل على العلاقات المتينة بين المملكة وتونس والتي تضرب بجذورها في أعماق التاريخ.

كما أظهرت صورة أخرى، متانة تلك العلاقة، وهي صورة الملك (الامير) فيصل –رحمه الله-، في تونس وعلى يمينه ملك تونس فرئيس الوزراء بورقيبة عام 1957.

وتداولت هذه الصور بالتزامن مع زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، إلى تونس والتي وصل إليها مساء اليوم، بعد زيارته للقاهرة ضمن جولة عربية.