بالصور.. الهلال يواصل تحضيراته لـ ” النفط “

نواف السالم(صدى):

بدأ فريق نادي الهلال لكرة القدم مرانه بتدريبات بدنية في الصالة، وطبق الجهاز الفني تدريبات التسديد والكرات العرضية.

وفرض جيسوس مناورة على جزء من مساحة الملعب، وتواجد الفرج في العيادة لشعوره بالاجهاد.

وواصل الشهراني وخربين برامجهما التأهيلية، ومن المقرر أن يواصل الفريق تدريباته مساء يوم غد الأربعاء.

وتابع المران نائب الرئيس الأستاذ فهد الراشد والرئيس التنفيذي المهندس طارق التويجري.

يذكر ان فريق الهلال سيواجه مضيفه النفط العراقي على ملعب فرانسو حريري، مساء الجمعة المقبل، في إياب الدور ثمن النهائي لكأس زايد للأندية الأبطال (البطولة العربية).